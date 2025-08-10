今回ご紹介するのは、職場での人間関係に悩むママからの投稿です。毎日のように受けるパワハラに心が折れそうになり、顔を合わせるのさえ苦痛に感じているとのこと。以前、勇気を出して上司に相談したものの、まともに取り合ってもらえず、状況は変わらないまま。これ以上どこに頼ればいいのか分からず、ひたすら我慢するしかないのかと悩んでいるそうです。同じような経験をしたママたちから、さまざまな声が寄せられています。