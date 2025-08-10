3連休の中日の10日、高速道路では、上り線で渋滞が発生しています。東名高速・綾瀬スマートインターチェンジ付近の映像では、右側の東京方面へと向かう上りで交通量が多くなっていて、ゆっくりと進んでいる状態が分かります。日本道路交通情報センターによりますと、午後6時現在、東名高速上りの綾瀬スマートインターチェンジを先頭に11キロの渋滞が発生しています。そのほかは、関越道は上りの高坂サービスエリア付近を先頭に20キ