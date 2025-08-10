元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。同学年の元広島監督・達川光男氏（70）をゲストに迎えた対談は爆笑の連続となった。広島商で甲子園制覇しか見ていなかった高校時代の達川氏に栃木の怪物投手についての恐ろしい“風の便り”が届いたという。秋季中国大会を制した達川氏らは、名将・迫田穆成（よしあき）監督に集められて告げられた。「栃木に今プロに入っても15勝か20勝するヤツがおる