気象庁は、10日午後7時18分に「記録的短時間大雨情報」を静岡県へ発表しました。午後7時までの1時間に、御殿場市付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼10日午後7時までの1時間雨量・御殿場市付近約110ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。ただちに身の安全を確保してください。＜避難について＞特に崖や川の