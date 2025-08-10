全国高校総体の相撲競技を視察する元横綱白鵬の白鵬翔さん＝10日、鳥取市のヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館日本相撲協会を今年6月に退職した大相撲の元横綱白鵬の白鵬翔さんが10日、鳥取市で行われた全国高校総体（インターハイ）の相撲競技を視察した。インターハイを現地観戦するのは初めてといい「とても迫力があった。アマチュアを大事にしたいので、勉強を兼ねて来た」と狙いを説明した。協会退職後は、相撲を世界に