気象台は、午後7時17分に、大雨警報（土砂災害）を佐賀市、多久市、伊万里市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・佐賀市、多久市、伊万里市に発表 10日19:17時点佐賀県では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。南部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□大雨警報【発表】・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量60mm