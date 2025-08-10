朝のヘアセットに悩むすべての女性へ。クラシエのヘアスタイリングブランド「プロスタイル」から、サンリオの人気キャラクター「はぴだんぶい」との夢のコラボレーションアイテムが登場します。可愛らしいデザインと優秀な機能性を兼ね備えた「モーニングリセットウォーター」は、2025年8月29日（金）に数量限定で発売。毎朝の「面倒」が「楽しみ」になる、そんなアイテムがあなたの朝を変えてくれ