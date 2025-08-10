私（トモコ）は、夫のアツシと2人暮らし。ある日義母が大ケガで入院し、今後のひとり暮らしが難しい状況になりました。けれど義妹ナツキさんは「母親の世話をするつもりは一切ない」と断言。ナツキさんが義母から壮絶な仕打ちを受けていたと聞かされ、私たちは「ナツキさんを解放してあげよう」と決めました。やがて病室を訪れたナツキさんは、義母にキッパリ絶縁を告げます。ナツキさんが去ったあと、義母はしばらく呆然としてい