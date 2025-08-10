暑い夏を涼しく楽しもうと、名古屋・栄のオアシス21で「アクアサマーフェス2025」が開かれています。会場では純度の高い、溶けにくい氷を使って、雪を降らせる「雪ふらし」、およそ35枚の氷の板を使って作られた全長およそ8mの「氷のすべり台」のほか、涼しさを感じさせるミストもあり、子供たちが楽しんでいました。このイベントは8月17日までで、「氷の滑り台」と「雪ふらし」は、土日祝日のみの開催となっていま