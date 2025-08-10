全国高校総体（インターハイ）バスケットボール女子は桜花学園（愛知）が4年ぶりの26度目の頂点に立った。女王復活を印象づけた大会で、宮崎・三股中から進学した身長168センチの小玉愛莉（2年）が貢献した。■白慶花監督「数字に表れない貢献度が高い」「日本一を取れてホッとしています」。決勝は途中出場ながら21分40秒出場。得点こそなかったが、守備とリバウンドで魅せた。勢いに乗って勝ち上がってきた日本航空北海道か