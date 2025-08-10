小学６年生にとって最後となる軟式野球の県大会が１０日、決勝を迎え、前橋市の上毛新聞敷島球場で玉村ジュニアベ－スボールクラブと邑楽フォースピリッツが激突しました。 ＪＡグループ群馬杯の決勝に勝ち進んだのは秋・春と県大会２冠の玉村ジュニアと邑楽フォースピリッツです。去年の秋の県大会決勝と同じ顔合わせとなりました。先に試合を動かしたのは玉村でした。２回オモテ、４番・小湊がセ