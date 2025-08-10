おととしオープンした前橋市にある道の駅で１０日、来場者が１０００万人を達成しました。 道の駅まえばし赤城の記念すべき１０００万人目の来場者となったのは玉村町から訪れた青木北斗さん一家です。青木さん一家は前橋市に用事があったこともあり、今回初めて訪れたということです。１０日は記念の式典が行われ、前橋市と道の駅まえばし赤城から市のブランド品「赤城の恵」に認証されている商品の詰め合わせなどが贈られ