県の防災ヘリコプターが墜落し乗っていた９人全員が亡くなった事故から１０日で７年となり、草津町などで追悼式が行われました。 この事故は２０１８年８月１０日、登山道の視察をしていた県の防災ヘリコプター「はるな」が中之条町の山中で墜落し、乗っていた県の防災航空隊員と消防隊員、あわせて９人が死亡したものです。ことしの追悼式は、草津白根山の噴火警戒レベルが２に引き上げられたことから事故現場近くの