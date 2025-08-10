オリックスは自力優勝の可能性が復活した。10日はロッテ戦（ZOZOマリン）が雨天中止となった。その一方で日本ハムがこの日ソフトバンク戦（みずほペイペイD）に敗れたため。オリックスの岸田監督は「前向きに捉えるしかないので」と即座に次戦を見据え、自力優勝復活について問われると「一戦一戦でやるしかない」と短い言葉に力を込めた。軽度のコンディション不良により、8日に出場選手登録を抹消されたエース・宮城につい