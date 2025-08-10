◇インターリーグドジャース9―1ブルージェイズ（2025年8月9日ロサンゼルス）ドジャース先発のブレーク・スネル投手が、左肩炎症から復帰2試合目で白星を挙げた。初回、立ち上がりはいきなり1、2番を連続三振のスタート。5回90球を投げて3安打無失点、2桁10三振を奪った。サイ・ヤング賞を2度受賞し、昨年12月に5年総額1億8200万ドル（約269億3600万円）の大型契約でド軍に加入。3月27日タイガース戦以来、約4カ月半