8月9日夜、静岡県内では火事が相次ぎました。 【写真を見る】静岡県内で火事相次ぐ 伊豆の国市の牛舎が全焼で約20頭の牛が焼け死ぬ 浜松市の枯れ草火災は花火大会との関連調査 伊豆の国市では牛舎が全焼し、約20頭の牛が焼け死にました。 ＜竹川知佳記者＞ 「午後9時半すぎ、伊豆の国市内の山奥にある牛舎です。火事の発生からおよそ2時間が経っていますが、現在もあちこちから火が上がっている様子が確認できます」 8月9日