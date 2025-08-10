北海道美深町敷島の国道４０号で２０２５年８月１０日正午ごろ、路線バスが燃える火事がありました。警察によりますと、バスは名寄駅から恩根内に向かう路線バスで、当時、運転手の５０代男性ひとりが乗っていましたが逃げて無事でした。運転手の男性は「メータ付近から焦げ臭いにおいがして、白い煙が出てきた」などと話しているということで、警察は電気系統のトラブルの可能性を含めて、出火原因を調べています。