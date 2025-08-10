胆振の洞爺湖町の国道でバスが燃える火事がありました。現場では片側交互通行の交通規制が続いています。「あー あばいやばいね 大丈夫かな」洞爺湖町月浦の国道２３０号で午後０時すぎ、マイクロバスが燃える火事がありました。警察によりますと当時、運転手だけが乗っていましたが逃げて無事でした。現場は片側交互通行の交通規制が続いています。