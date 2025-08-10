全国高校野球選手権大会に出場している広島代表の広陵高校は、２回戦以降の出場を辞退することを発表しました。 広陵高校 堀 正和校長「広陵高等学校の２回戦以降の出場を辞退することを決定いたしました」広陵高校の堀 正和校長は１０日午後１時から兵庫県西宮市内で記者会見を開きました。 堀校長は出場辞退の理由について「報告した不祥事以外にも、複数の情報がＳＮＳなどで取り上げられていることを重く受け止めた」と話し