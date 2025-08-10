広陵高校が夏の甲子園2回戦以降の出場を辞退しました。寮の爆破予告もあるなど、生徒の安全を守るためとしています。■広陵高校 堀正和 校長「多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを 深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません」広陵高校野球部は部員間の暴力行為が判明し、日本高野連から厳重注意処分を受けた上で、大会に出場していました。一方で、監督、コーチから暴力や暴言を受けたとする複数の情報がSNS