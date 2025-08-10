ドジャース・大谷翔平投手（３１）の次回登板が１３日（日本時間１４日）に行われる敵地でのエンゼルス戦に決まった。ロバーツ監督が９日（同１０日）に明らかにした。投手復帰後、９度目の先発マウンドは古巣のエンゼル・スタジアムとなった。右ヒジのリハビリ中だった昨季は打者に専念、今年６月から二刀流を復活させた大谷にとって、ドジャースの一員として慣れ親しんだマウンドに上がることは初めてとなる。注目されるの