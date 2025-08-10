宇都宮競輪のガールズＧ?「第１回女子オールスター競輪」最終日の１０日、５月にデビューした１２７期生の「競輪ルーキーシリーズプラス２０２５（男子）」の決勝戦が行われ、丸山留依（１９＝静岡）が優勝。Ｖ賞金６０万円と来年３月のルーキーチャンピオンレースの出場権を獲得した。５〜６月のルーキーＳの成績優秀者１４人がラインのないアドバンスルールで走る企画レース。予選をクリアした７選手による世代?ナンバーワン