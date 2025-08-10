葉を素早く閉じて虫を捕獲するハエトリグサ＝１０日、箱根湿生花園箱根湿生花園（神奈川県箱根町仙石原）で「世界の食虫植物展」が開催されている。毎年恒例で、世界の約１００種、計約７００点の生態を紹介している。３１日まで。食虫植物は、湿地や岩山など土壌中の養分が少ない過酷な環境で生き残るため、虫を捕らえる独自の進化を遂げた。会場には、落とし穴式で獲物を捕らえて栄養分を吸収する東南アジアに広く分布するウ