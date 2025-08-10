第１０７回全国高校野球選手権大会で広陵（広島）の暴力問題による出場辞退により、２回戦で対戦予定だった津田学園（三重）が不戦勝となった。佐川竜朗監督は１０日、高野連を通じて「監督として過去２回、夏の甲子園に出場して２回とも２勝目の壁が破れなかったので、３回目の今回は２勝目をかけた広陵との対戦を楽しみにしていました」と複雑な心中を語っている。広陵の中井監督から甲子園練習の際に「守備をふだん通りにし