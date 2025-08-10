10日はお盆休み中の3連休の中日。全国で恒例のイベントが行われました。熱気あり涙あり、笑顔もはじけた列島各地の1日を追いました。鳴子を鳴らしながら、ダイナミックな踊りを披露する人たち。高知の夏を熱く彩る「よさこい祭り」が10日、本番初日を迎えました。2025年は全国から集まった188チーム、約1万8000人の踊り子が参加。高知県警の警察官も、パフォーマンスを披露しました。よさこい祭り本番は11日の夜まで行われ、“よさ