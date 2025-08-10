新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」１０日群馬大会のＡブロック最終公式戦で、「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬが棚橋弘至（４８）から６勝目を挙げて首位突破を決めた。勝てばブロック突破が決まる状況で迎える棚橋との公式戦を前に、ＥＶＩＬは何と「正々堂々勝負しようじゃねえか」と呼びかけ。来年１月４日東京ドーム大会での引退を控え、今大会が最後のＧ１となる棚橋への敬意を表した