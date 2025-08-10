終戦直前の１９４５年８月１０日、４７人が犠牲になった米軍機による新潟市の空襲。４７人の犠牲者のうち１５人は、当時新潟港に入港したばかりの佐渡汽船の初代おけさ丸の乗客や船員でした。佐渡市では市民が参加して毎年８月１０日に犠牲者への追悼と平和の願いを込めた催しを開いています。今年は日中に開催し参加したおよそ６０人は幸せを願う黄色いハンカチを振り今のおけさ丸の乗客・船員を見送り、乗客もデッキからハンカチ