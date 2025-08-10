３連休２日目の１０日、小千谷市で牛の角突きが行われました。迫力ある闘牛を見ようと県の内外から多くの人が集まり会場は賑わいを見せていました。お盆期間の開催となった１０日は雨の中およそ５００人の観客が集まり迫力ある取り組みが繰り広げられました。静岡から初めて角突きを見に来たという人は…【インタビュー】「牛が大きくてびっくりかっこいい」一方毎年訪れる人は・・・【インタビュー】「きょうは特に迫