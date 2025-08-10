「ミニマリズム×和×自然」がコンセプトの「KIWAMI」世界各地で開催されるモーターショーでは、さまざまな自動車メーカーが次世代のクルマを体現したコンセプトモデルを出展しています。そのコンセプトモデルの中では、非常に独創的で先進的なモデルが大反響を呼ぶことは珍しくありません。【画像】超カッコイイ！ ホンダ「“うすうす”4WDセダン」を画像で見る（27枚）ホンダが2003年開催の第37回東京モーターショーで出展