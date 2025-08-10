再び線状降水帯が発生し、土砂災害が発生するおそれ高まったとして、鹿児島市は10日午後6時、市内全域に「高齢者等避難」を発表しました。 対象地域は、鹿児島市内全域のおよそ13万世帯、22万人あまりです。 崖地や河川の近くなど危険な場所に住んでいる高齢者や障害のある人など、避難に時間のかかる人は、避難場所、親せきや知人宅に速やかに避難してください。 それ以外の人も、避難の準備を整え、必要に応じて自主的に避難