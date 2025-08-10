ドジャースのロバーツ監督が、リハビリ中の佐々木朗希投手について答えました。佐々木投手は次回、マイナー3Aオクラホマシティの一員として、3イニングにリハビリ登板する予定と明かします。5月の登板を最後に右肩の故障で故障者(IL)リスト入りをしている右腕は、ここまで3度の実戦形式の登板と調整を続けています。ロバーツ監督は「ロウキには本当の意味での自信をつけてもらいたい」とし、その上で「最低ラインとしては5イニング