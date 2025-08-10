「阪神−ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）阪神の佐藤輝明内野手が三回に右中間へ３１号ソロを放った。２死無走者で迎えた第２打席。奥川が投じた初球、低めの変化球を完璧に捉えた佐藤輝。打球は美しい放物線を描き、長い滞空時間を経てフェンスを越えた。宙を舞う時間が長かったことで、スタンドの歓声は徐々に大きくなり、スタンドインすると歓声が大爆発。佐藤輝は一身に受けながらダイヤモンドを一周した。佐