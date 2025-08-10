前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、長野県内は12日にかけて大気の状態が不安定になり大雨になる恐れがあります。11日午後6時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで南部200ミリ、中部150ミリ、北部100ミリと予想されています。雨雲が予想以上に発達した場合は警報級の大雨となる恐れがあります。長野地方気象台は県内では12日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけて