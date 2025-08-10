秋田朝日放送 鹿角市の３０代の男性が金融機関をかたる特殊詐欺の被害に遭い、３２０万円をだまし取られました。 警察によりますと、男性の携帯電話に金融機関のネットバンキングを名乗り「資産保護のため本人確認をお願いする」というメールが２度届きました。男性は必要な手続きだと思い表示されたＵＲＬにアクセスし、ネットバンキングのＩＤとパスワード、キャッシュカードの暗証番号などを入力しま