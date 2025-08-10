2025年9月14日(日)に茨木市立茨木小学校で開催される「茨木地区ふるさとまつり」に、GIGAZINEが後援として参加することとなりました。あわせて、このふるさとまつりで「GIGAZINE」の名前が書かれた提灯が飾られることになります。今回、その提灯を作成するところをのぞいてきました。茨木小学校に到着。楠木正成が築いたといわれる茨木城跡にあるため、正門は城門のような見た目で、152年の歴史があります。この茨木小学校の一室で