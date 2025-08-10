画像はAmazonの商品ページ（https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/product/B0F75QMDQQ）より セール実施中 AmazonのKindleストアにて、樽見京一郎氏、野上武志氏とTHORES柴本氏によるマンガ「オルクセン王国史」がセール価格で販売されている。 同作品は全4巻となっており、今回のセールでの販売価格は各巻11円。全巻まとめ書いでも44円での購入が可能となっている。