8月9日（現地時間8日）。ボストン・セルティックスが、ジョー・マズーラHC（ヘッドコーチ）と複数年に及ぶ延長契約を締結したことを発表した。 37歳のマズーラHCは、2019－20から2021－22までの3シーズンでアシスタントコーチ（AC）を務めた。2022年9月に当時の指揮官イーメイ・ユドカ（現ヒューストン・ロケッツHC）がチームポリシーに違反した