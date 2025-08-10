乃木坂46の池田瑛紗（23）が10日までに自身のインスタグラムを更新。乃木坂加入前のレアショットを投稿した。自身のインスタグラムで「乃木坂入る前の私。」と題して投稿。「浪人時代、なかなか乃木坂のイベントに行けなくてやってたのが、自分の名前の坂道見つけて写真撮ることでした笑。髪の長さも、描いたデッサンを髪ゴムで縛って持って帰ってるのも懐かしい！」と乃木坂加入前に撮影した“池田坂”でのレアショットを公