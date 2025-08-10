気象台は、午後7時3分に、洪水警報を御殿場市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・御殿場市に発表 10日19:03時点東部では、10日夜遅くまで土砂災害に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。伊豆、東部では、10日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■沼津市□洪水警報10日夜のはじめ頃に警戒■三島市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警