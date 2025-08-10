日本サッカー界の大レジェンド、釜本邦茂さんの訃報を受け、10日に各地で行われたJ1第25節の試合で各クラブが追悼した。釜本さんが初代監督を務めたG大阪が岡山と対戦したパナソニックスタジアム吹田では、G大阪の選手、スタッフが喪章を着用し、キックオフ前にセンターサークル付近で両チームの選手が約20秒間、黙とう。町田が神戸と対戦した町田GIONスタジアムでも、キックオフ前に黙とうがささげられた。名古屋-京都戦、F