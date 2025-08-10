高安奈緒子 気象予報士「冷たい！冷たーい！」この厳しい暑さなので、水族館の生き物たちも熱中症対策をしているんだそうです。水族館があるのは、都会のビルの屋上。外にいる生き物たちにも、痛いくらいの日差しが照りつけます。ケープペンギンは、南アフリカの比較的暖かい地域に住む生き物ですが、それでも日本の暑さは非常に厳しいとのこと。サンシャイン水族館 飼育スタッフ板東恵理子さん「目の後ろにピンク色の