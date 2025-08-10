気象台は、午後7時2分に、大雨警報（土砂災害）を平戸市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・平戸市に発表 10日19:02時点壱岐・対馬では11日明け方まで、北部では10日夜遅くから11日明け方まで、土砂災害に警戒してください。壱岐・対馬では、10日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■平戸市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸