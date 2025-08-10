「よさこい祭り」の本番で舞を披露する踊り子たち＝10日午後、高知市南国土佐の夏の風物詩「よさこい祭り」の本番が10日、高知市で始まった。12日までの期間中、県内外から188チーム、約1万8千人が参加する。この日はあいにくの雨となったが、色鮮やかな衣装をまとった踊り子たちが、鳴子を手に、華やかな舞を披露した。本番となった10日、踊り子たちの息のそろった演舞を見に、大勢の人が市内の商店街に詰めかけた。「頑張れ