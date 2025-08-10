気象台は、午後7時2分に、大雨警報（土砂災害）を武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、太良町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を鳥栖市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、太良町に発表 10日19:02時点北部では11日明け方まで、南部では10日夜遅くから11日明け方まで、土砂災害に警戒してください。南部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（