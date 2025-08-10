◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(10日、京セラドーム)第1打席で先制タイムリーを放っていた阪神・佐藤輝明選手が、第2打席で第31号ソロHRを放ちました。対するヤクルトの先発・奥川恭伸投手の前に3回、2アウトランナーなしの場面で第2打席を迎えた佐藤選手。初球のスライダーをとらえると、打球は大きくアーチを描きライトスタンドギリギリに飛び込むソロHRとなりました。このカード初戦でも第30号のホームランを放っていた佐