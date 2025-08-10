７月２９日、田んぼで作業するコンバイン。（百色＝新華社配信）【新華社南寧8月10日】中国広西チワン族自治区百色市田陽区で、水稲が実りの時期を迎えた。農家の人々が時期を捉えて収穫作業にいそしみ、田んぼは活気に満ちている。田陽区の四聯村では育苗から農地管理までの全過程に農業技術者が関与している。特に重要な時期には技術者が実際に田んぼに入って指導を行い、食糧の増産と生産者の収入増を強力に支援している。