デイ開催の小倉競輪G3大阪・関西万博協賛「第19回吉岡稔真カップ争奪戦」は10の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、11日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。準決勝戦12Rで1着の大悟（30＝福岡・109期）＆同10R3着の慶次郎（28＝福岡・111期）の林兄弟が、地元G3の舞台で初めて連係することになった。「信じられない。次あるか分からない地元の4日制G3で連係が実現してうれしい。そうなれば熱いと思っていたが本