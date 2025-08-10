世界の珍しいカブトムシとクワガタを一堂に集めたイベント「カブトクワガタランド2025」が8月10日、愛知県西尾市で始まりました。世界最大のカブトムシ「ヘラクレスオオカブト」など、国内外の49種類、およそ150匹が展示されていて、子供たちが実際に触ったり、一緒に記念撮影をしたりしていました。このイベントは西尾市の「にししん文化会館」で、11日も開かれます。