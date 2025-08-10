◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年8月10日京セラD）阪神・佐藤輝明内野手（26）が10日、ヤクルト戦の3回2死から右中間へ31号ソロを放った。先発・奥川の初球スライダーに鋭く反応し、鮮やかなアーチを描いた。佐藤輝は初回2死二塁でも一塁線を破る先制適時二塁打。9日同戦から2試合連続マルチヒットと好調を持続させている。