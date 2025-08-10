俳優の藤岡弘、さんの三女・藤岡舞衣さんが自身のインスタグラムを更新。東北の夏祭りを報告し、浴衣姿を公開しました。【写真を見る】【 藤岡舞衣 】 東北の夏祭りを報告「と〜〜〜っても楽しかった」浴衣姿に絶賛の嵐「こんなに浴衣姿似合う美少女見たことないよ」 藤岡舞衣さんは「『 #仙台七夕まつり 』から、沢山の方の心が詰まった吹き流しと街の人達の温かさに包まれて.. ♡」と、椿柄の浴衣姿でポーズを